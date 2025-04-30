Жителям Башкирии пообещали май теплее, чем обычно

Первые майские дни принесут жителям Башкирии переменчивую погоду из-за прохождения атмосферных фронтов. Кратковременные дожди ожидаются 1 и 3 мая на большей части территории республики, в остальные дни осадки будут локальными. Температурные показатели окажутся несколько ниже сезонных норм. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +9°C, при этом в ночь на 1 и 2 мая возможны заморозки до −3°C. Дневная температура составит +10…+16°C.