Жителям Башкирии пообещали май теплее, чем обычно

Озвучен прогноз погоды на май. По словам синоптиков Башгидрометцентра, последний месяц весны будет теплым и не щедрым на дожди.
— Среднемесячная температура воздуха превысит климатическую норму на один градус, составив около +14°C при обычных показателях +13°C. Количество осадков прогнозируется ниже средних многолетних значений, которые обычно составляют 35−55 мм за май, — рассказали метеорологи.
Первые майские дни принесут жителям Башкирии переменчивую погоду из-за прохождения атмосферных фронтов. Кратковременные дожди ожидаются 1 и 3 мая на большей части территории республики, в остальные дни осадки будут локальными. Температурные показатели окажутся несколько ниже сезонных норм. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +9°C, при этом в ночь на 1 и 2 мая возможны заморозки до −3°C. Дневная температура составит +10…+16°C.
Специалисты отмечают, что уже в начале следующей недели воздух прогреется до +20°C, что соответствует типичным значениям для этого времени года.
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