Полиция рассказала подробности массового ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Речь идёт об аварии с четырьмя авто, которая случилась в Кунгурском округе вечером 29 апреля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что сотрудников поисково-спасательной службы муниципалитета вызвали на трассу Пермь — Екатеринбург. На месте спасатели выяснили, что в аварию попали две легковушки и два грузовика. В ведомстве уточняли, что никто не пострадал.