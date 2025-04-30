Полиция рассказала подробности массового ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Подробности массового ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург сайту perm.aif.ru рассказали в Госавтоинспекции Пермского края.
Речь идёт об аварии с четырьмя авто, которая случилась в Кунгурском округе вечером 29 апреля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что сотрудников поисково-спасательной службы муниципалитета вызвали на трассу Пермь — Екатеринбург. На месте спасатели выяснили, что в аварию попали две легковушки и два грузовика. В ведомстве уточняли, что никто не пострадал.
Подробности ДТП сайту perm.aif.ru также сообщили в ГАИ Пермского края. Как рассказали в полиции, авария случилась в 20:15 часов вечера. Автомобиль «Вольво» с полуприцепом двигался по трассе и на 87-м километре водитель 1968 года рождения не выбрал подходящую дистанцию до легковушки «Рено», двигающейся впереди.
Этот удар запустил череду остальных столкновений.
«Водитель “Рено Меган”, в свою очередь, столкнулся с движущимся в попутном направлении транспортным средством “ГАЗ”, под управлением мужчины 1991 года рождения. После чего “ГАЗ” столкнулся с впереди движущимся автомобилем “Хонда ФИТ”, под управлением женщины 1980 года рождения», — рассказали perm.aif.ru в Госавтоинспекции.
Правоохранители также подтвердили, что в аварии никто не пострадал. Автомобили, оказавшиеся в ДТП, получили механические повреждения. Сейчас ведомство проводит проверку и выясняет все обстоятельства аварии.