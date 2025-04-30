На «Василеостровской» две женщины упали с эскалатора

Об этом рассказали в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел утром 30 апреля. Две женщины не удержались, когда эскалатор возобновил движение после остановки. По информации «Фонтанки», представители подземки сообщили, что причина падения — «собственная неосторожность пассажирки, которая при падении сбила другую пассажирку, не державшуюся за поручень».
Одну из пострадавших передали медикам, вторая покинула станцию, не обратившись за помощью. Все обстоятельства случившегося выясняют с помощью записей с камер видеонаблюдения.
Ранее мы сообщили о том, что полицией разыскиваются лица, совершавшие противоправные действия в петербургском метро. Возбуждено уголовное дело ст. 213 УК РФ (хулиганство).