На «Василеостровской» две женщины упали с эскалатора

Инцидент произошел утром 30 апреля. Две женщины не удержались, когда эскалатор возобновил движение после остановки. По информации «Фонтанки», представители подземки сообщили, что причина падения — «собственная неосторожность пассажирки, которая при падении сбила другую пассажирку, не державшуюся за поручень».