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На «Василеостровской» две женщины упали с эскалатора

В Петербурге на станции метро «Василеостровская» пассажирки упали с эскалатора.

Источник: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров

Об этом рассказали в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром 30 апреля. Две женщины не удержались, когда эскалатор возобновил движение после остановки. По информации «Фонтанки», представители подземки сообщили, что причина падения — «собственная неосторожность пассажирки, которая при падении сбила другую пассажирку, не державшуюся за поручень».

Одну из пострадавших передали медикам, вторая покинула станцию, не обратившись за помощью. Все обстоятельства случившегося выясняют с помощью записей с камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщили о том, что полицией разыскиваются лица, совершавшие противоправные действия в петербургском метро. Возбуждено уголовное дело ст. 213 УК РФ (хулиганство).