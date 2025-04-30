Девять жителей Самарской области обманули банки на 29 миллионов рублей

В сообщники они взяли семерых граждан, у которых была хорошая кредитная история и низкие доходы. Им оформили фиктивные документы о работе, дали подробные рекомендации, что делать, чтобы получить кредит. В результате удалось оформить кредиты на семь дорогих машин — их потом просто продала. А банкам причинили ущерб на 29 миллионов рублей.