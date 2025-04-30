Девять жителей Самарской области обманули банки на 29 миллионов рублей

В Самарской области выявили схему обмана банковских учреждений. В этом обвиняют организованную группу из девяти человек, рассказали в областной прокуратуре. Всех их подозревают в мощенничестве.
— Следствие полагает, что в 2023 году два самарца разработали схему обмана, — следует из пресс-релиза прокуратуры Самарской области.
В сообщники они взяли семерых граждан, у которых была хорошая кредитная история и низкие доходы. Им оформили фиктивные документы о работе, дали подробные рекомендации, что делать, чтобы получить кредит. В результате удалось оформить кредиты на семь дорогих машин — их потом просто продала. А банкам причинили ущерб на 29 миллионов рублей.
Пока шло расследование, на имущество и счета обвиняемых наложили арест. Скоро это дело рассмотрят в Ленинском районном суде.