Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омских магазинах «Маяк» нашли сальмонеллу и антисанитарию

Сразу в пяти торговых точках проверка обнаружила нарушения.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор выявил грубые нарушения санитарных норм и безопасности продукции в сети магазинов «Маяк» в Омске. Проверка проходила с 31 марта по 11 апреля сразу в нескольких торговых точках сети. В ходе проверки пяти торговых точек ООО «Красритейл» были обнаружены антисанитарные условия в цехах фасовки, несоблюдение температурного режима хранения и другие нарушения ветеринарного законодательства. В двух магазинах торговля фактически не велась.

Лабораторный анализ 14 проб продуктов показал наличие сальмонеллы, отклонения по микробиологическим показателям, нарушения жирнокислотного состава и запрещенных компонентов. Более 1,4 тонны потенциально опасной продукции изъято.

ООО «Красритейл» привлечено к административной ответственности с минимальными штрафами на общую сумму 110 тысяч рублей. Административные дела возбуждены также в отношении трех директоров подразделений.