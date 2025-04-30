В омских магазинах «Маяк» нашли сальмонеллу и антисанитарию

Россельхознадзор выявил грубые нарушения санитарных норм и безопасности продукции в сети магазинов «Маяк» в Омске. Проверка проходила с 31 марта по 11 апреля сразу в нескольких торговых точках сети. В ходе проверки пяти торговых точек ООО «Красритейл» были обнаружены антисанитарные условия в цехах фасовки, несоблюдение температурного режима хранения и другие нарушения ветеринарного законодательства. В двух магазинах торговля фактически не велась.