Антитеррористические учения прошли в Анапе

Сценарии включали имитацию нападения на охрану, захват заложников, обнаружение взрывного устройства и развитие пожара после атаки беспилотного летательного аппарата. В ходе мероприятий участники отрабатывали действия по экстренной эвакуации, баррикадированию помещений и иные элементы поведения в условиях потенциальной угрозы. В городском штабе отметили высокую степень собранности и осведомленности как педагогов, так и учащихся.