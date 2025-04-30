Из яда вон выходящий. Отравителю кубанских летчиков суд вынес приговор

Выпускной вечер летчиков настал. Заблаговременно Егор позаботился о доставке торта и крепких напитков в ресторан. Когда он передавал курьеру посылки, то попросил, чтобы администраторы зала поставили на праздничный стол лишь часть бутылок. Остатки нужно было раздать гостям уже к концу торжества. Позже Семенов отправил куратору видео из ресторана, где было видно, что на столах стоят те самые бутылки с отравой.