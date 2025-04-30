Из яда вон выходящий. Отравителю кубанских летчиков суд вынес приговор

Смерть с доставкой.
По информации суда, 34-летний уроженец Мелитополя Егор Семенов, находясь в Химках, весной 2023 года примкнул к спецслужбам Украины. Он предложил сотрудничество администратору одного из чатов. В начале апреля Семенову написал куратор. В течение 10 дней они обменивались сообщениями в одном из популярных мессенджеров. Тогда Семенов записал видео, где на украинском языке заявил, что согласен поддержать ВСУ.
Задания от кураторов Егору пришлось ждать несколько месяцев. К концу сентября злоумышленнику поручили убить летчиков-выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища. Трагедия должна была произойти на выпускном вечере летчиков.
По плану Егор должен был отправиться в ресторан, осмотреть его, нарисовать схему здания, отметить входы, расположение окон, столов в зале, системы видеонаблюдения, наличие пожарной сигнализации. С этим этапом фигурант справился. Днем 10 октября Семенов приехал в Армавир. Отправился в ресторан и выяснил, что выпускной банкет назначен на 20 октября, полностью изучил здание и передал всю информацию спецслужбам.
Чтобы умертвить курсантов как можно осторожнее, Егор закупил алкоголь, выкачал шприцем из бутылки часть напитка, впрыснул в тару отраву. После все манипуляций Семенов приклеил все бирки. Все это он успел сделать 14 октября в съемной квартире в Армавире.
Одним горячительным сообщники не стали ограничиваться. Добавили к «подарку» еще и праздничный торт с сюрпризом. Выпечку Егор заказал в Сети еще 6 октября. В квартиру торт доставили 19 октября — за день до торжества курсантов. Когда злоумышленник начал вливать в еду препарат, то понял, что лишняя жидкость может испортить вид торта. Мужчина решил не рисковать. Подготовка завершилась, оставалось только дождаться дня «икс».
По информации суда, за это задание спецслужбы обещали Егору около полумиллиона рублей. Когда дело будет завершено, Семенов должен был вылететь в Турцию или Египет, чтобы скрыться там.
Сомнительный презент.
Выпускной вечер летчиков настал. Заблаговременно Егор позаботился о доставке торта и крепких напитков в ресторан. Когда он передавал курьеру посылки, то попросил, чтобы администраторы зала поставили на праздничный стол лишь часть бутылок. Остатки нужно было раздать гостям уже к концу торжества. Позже Семенов отправил куратору видео из ресторана, где было видно, что на столах стоят те самые бутылки с отравой.
Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, праздник близился к завершению, когда неизвестный доставил торт весом в 20 кг. В ресторане находились действующие пилоты с серьезными званиями. Были среди них и участники СВО. Всего на встречу приехали 77 выпускников. Мужчины удивились неожиданному подарку и стали выяснять кто же мог сделать такой щедрый презент. Но среди знакомых военных таких людей не оказалось. Тогда гости и заподозрили неладное.
По словам главы Совета ветеранов Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков Виктора Фисуна, торт сразу вынесли на улицу, а бутылки запретили пит. Ведь внутри могла быть взрывчатка. Дальше, со слов очевидца, один из бдительных офицеров проверил камеру наблюдения, выяснил, когда заходил курьер, кадр с его лицом разослал знакомым полицейским.
На следующий день Егора Семенова уже задержали силовики, возбудили уголовное дело. Суд над обвиняемым продлился около трех месяцев. Днем 29 апреля стало известно, что Южный окружной военный суд вынес приговорил фигуранта к 27 годам колонии строгого режима. Из них 5 лет злоумышленник проведет в тюрьме.