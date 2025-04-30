Сжигающих мусор на дачах жителей Башкирии будут выявлять из космоса

В Башкирии пожароопасный сезон начнется раньше, чем обычно, из-за ранней весны. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС Марат Латыпов во время пресс-конференции в «Башинформ». По его словам, все оперативные службы республики находятся в полной готовности к возможным возгораниям, имея в распоряжении необходимые силы и средства.