Сжигающих мусор на дачах жителей Башкирии будут выявлять из космоса

В Башкирии пожароопасный сезон начнется раньше, чем обычно, из-за ранней весны. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС Марат Латыпов во время пресс-конференции в «Башинформ». По его словам, все оперативные службы республики находятся в полной готовности к возможным возгораниям, имея в распоряжении необходимые силы и средства.
Особое внимание было уделено предстоящим майским праздникам, когда многие жители Башкирии отправятся на садовые участки. МЧС предупредило о строгом запрете на сжигание растительного мусора, включая прошлогодний сухостой. Как пояснил руководитель ведомства, нарушители выявляются с помощью современных технологий космического мониторинга, данные с которого поступают трижды в сутки. Попытки скрыть противоправные действия, в том числе в ночное время, бесполезны — все термоточки фиксируются. Дополнительный контроль осуществляют профилактические группы в каждом сельском поселении.
С начала пожароопасного периода уже составлено 727 административных протоколов. Только с начала 2025 года МЧС зафиксировало 230 случаев возгораний сухой растительности на площади свыше 1200 га.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.