Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуральца арестовали на 14 суток за навязчивые звонки в экстренные службы

Мужчина включал полицейским и медикам музыку и «издавал неприличные звуки».

Источник: Ave Calvar/CC0

В Еманжелинском районе отправили под арест местного жителя, который ночью 30 апреля более 50 раз без повода позвонил в экстренные службы. Об этом сообщили в районном ОМВД.

Там отметили, что мужчина «выражал явное неуважение к обществу, сопровождающееся оскорбительным приставанием». Набирая номера экстренных служб, в том числе полиции, он не сообщал никакой информации, зато включал музыку и «издавал неприличные звуки». На требования прекратить звонки хулиган не реагировал.

Мужчина признал вину и пояснил, что донимал экстренные службы в состоянии алкогольного опьянения, «хотел развеселить сотрудников скорой помощи и полиции».

Суд квалифицировал действия южноуральца по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. За нарушение общественного порядка мужчине назначили 14 суток ареста.