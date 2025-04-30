Южноуральца арестовали на 14 суток за навязчивые звонки в экстренные службы

Там отметили, что мужчина «выражал явное неуважение к обществу, сопровождающееся оскорбительным приставанием». Набирая номера экстренных служб, в том числе полиции, он не сообщал никакой информации, зато включал музыку и «издавал неприличные звуки». На требования прекратить звонки хулиган не реагировал.