Южноуральца арестовали на 14 суток за навязчивые звонки в экстренные службы

В Еманжелинском районе отправили под арест местного жителя, который ночью 30 апреля более 50 раз без повода позвонил в экстренные службы. Об этом сообщили в районном ОМВД.
Там отметили, что мужчина «выражал явное неуважение к обществу, сопровождающееся оскорбительным приставанием». Набирая номера экстренных служб, в том числе полиции, он не сообщал никакой информации, зато включал музыку и «издавал неприличные звуки». На требования прекратить звонки хулиган не реагировал.
Мужчина признал вину и пояснил, что донимал экстренные службы в состоянии алкогольного опьянения, «хотел развеселить сотрудников скорой помощи и полиции».
Суд квалифицировал действия южноуральца по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. За нарушение общественного порядка мужчине назначили 14 суток ареста.