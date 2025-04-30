«Ударил ножом в сердце»: семейная ссора закончилась убийством в Шымкенте

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, что обвиняемый ранее не был судим. Также по делу не установили отягчающих уголовную ответственность обстоятельств. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.