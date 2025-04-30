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«Ударил ножом в сердце»: семейная ссора закончилась убийством в Шымкенте

Жителя Шымкента приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги во время ссоры после совместного распития алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 99 УК) рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента. Выяснилось, что в январе 2025 года подсудимый, находясь в своем доме, расположенном в Енбекшинском районе Шымкента, употреблял спиртные напитки вместе со своей гражданской супругой — потерпевшей.

«В ходе распития между ними произошел конфликт, в результате которого он взял кухонный нож со стола и несколько раз ударил потерпевшую ножом в сердце», — установил суд.

В результате от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Выводы суда подтверждались показаниями законного представителя потерпевшей, заключениями экспертиз, протоколами обыска, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела. Подсудимый признал свою вину и просил суд назначить ему нестрогое наказание.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, что обвиняемый ранее не был судим. Также по делу не установили отягчающих уголовную ответственность обстоятельств. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.