Житель Сочи осужден на 12 лет за государственную измену

Учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе активное содействие раскрытию и расследованию преступления, а также подробные признательные показания, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.