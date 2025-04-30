Житель Сочи осужден на 12 лет за государственную измену

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Сочи, признанному виновным в государственной измене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Следствием установлено, что подсудимый, работавший стрелком специализированной группы опорного пункта охраны на железной дороге, в 2023 году передавал своему знакомому — сотруднику украинской полиции, имеющему связи с сотрудниками ГУР Украины, фото и видеоматериалы, отражающие места дислокации систем ПВО. Суд признал, что передача этих сведений являлась оказанием реальной помощи Украине, поскольку данная информация могла быть использована против безопасности Российской Федерации.
Учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе активное содействие раскрытию и расследованию преступления, а также подробные признательные показания, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.