Пьяный минчанин ударил сожительницу и выдавил ей левый глаз. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в пресс-службе прокуратуры Заводского района.
Говорится, что 41-летний житель Минска в феврале 2023 года познакомился с женщиной и почти сразу начал с ней жить. Они оба нигде не работали, ютились по своим знакомыми и злоупотребляли алкоголем.
Сказано, что в день, когда все произошло, в квартире знакомой, расположенной по улице А. Бачило, фигурант выпивал вместе с компанией. Его сожительница спала. В какой-то момент женщина поднялась с кровати и, никому ничего не сказав, вышла из комнаты.
«Спустя время обвиняемый обнаружил подругу на унитазе. Он стал кричать на нее и нанес удар рукой в левый глаз, после чего ушел», — сказано в сообщении.
После удара женщина почувствовала, как по ее лицу потекла какая-то жидкость и ей было очень больно. Она не сразу поняла, что именно случилось. В скором времени в уборную снова зашел сожитель и проводил женщину в ванную умыться. Было видно, что минчанин напуган.
«Оказалось, минчанин выдавил подруге глаз указательным пальцем. После он быстро собрался и ушел из квартиры», — отметили в сообщении.
Медики, приехавшие на место, доставили потерпевшую в больницу, где ей экстренно провели операцию. В отношении мужчины было заведено уголовное дело. Заместитель прокурора Заводского района Виктория Кунцевич уточнила, что минчанин семь раз привлекался к уголовной ответственности.
Она уточнила, что мужчине было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой иное расстройство здоровья, соединенном со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенном повторно, то есть по части 3 статьи 147 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание от 5 до 15 лет. Кунцевич обратила внимание, что вину минчанин не признал — он настаивает, что причинил травму сожительнице случайно в процессе жестикуляции.
Тем временем прокуратура отменила решение суда о направлении белоруса в ЛТП.
Ранее мы писали, что житель Бреста попал под суд, пролив купленное им для девушки шампанское.
Кроме того, глава Совета Республики Кочанова сказала про повышение зарплат и пенсий в Беларуси.