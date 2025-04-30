Пьяный минчанин ударил сожительницу и выдавил ей левый глаз

Она уточнила, что мужчине было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой иное расстройство здоровья, соединенном со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенном повторно, то есть по части 3 статьи 147 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание от 5 до 15 лет. Кунцевич обратила внимание, что вину минчанин не признал — он настаивает, что причинил травму сожительнице случайно в процессе жестикуляции.