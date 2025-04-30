В Башкирии в июне будут праздновать новую дату

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал документ, устанавливающий новый профессиональный праздник — День работника сферы молодёжной политики. Согласно опубликованному указу, торжественные мероприятия будут проводиться ежегодно в последнюю субботу июня, совпадая по времени с празднованием Дня молодёжи.
Отмечается, что документ вступит в силу 10 мая, через установленный законом десятидневный срок после официальной публикации.
— Это решение направлено на повышение престижа работы специалистов, занимающихся реализацией молодёжной политики в республике, — поясняли ранее в Курултае Башкирии.
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