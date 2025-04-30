Фигурантам дела о взрыве дома в Нижнем Тагиле продлили домашний арест

Речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года. Обрушились первый и второй подъезды (всего их в доме было шесть). В результате погибло 11 человек, в том числе шесть детей. Следствие считает, что причиной трагедии стало ненадлежащее оказание услуг специалистами газовой службы.