Пенсионерка из Омска перевела мошенникам более 28 миллионов рублей

Полицейские выяснили, что история началась со звонка от «гендиректора инвестиционной компании», с которой у потерпевшей был заключен договор. Она вкладывала деньги, имела доход, поэтому сомнений, что с ней общается руководитель фирмы, не возникло.
Далее женщине позвонил «сотрудник Росфинмониторинга». Он сообщил, что якобы проводит расследование о переводе денег за границу и пенсионерка попала под подозрение. Ее действия он классифицировал по статье УК РФ как «госизмену». Растерявшись, пенсионерка согласилась «сотрудничать со следствием».
«На протяжении месяца она была с ними на постоянной связи и, следуя устным указаниям, снимала из разных банков деньги. Часть перевела на счета злоумышленников через приложение, еще две суммы (6 миллионов рублей и 10 миллионов рублей) передала в пакетах курьерам. Один из пришедших на встречу мужчин даже вручил пенсионерке связку ключей, сообщив, что они от той самой основной ячейки Центрального банка, в которой хранятся все денежные средства. Следующий шаг, который, наконец-то, насторожил пожилую омичку, заключался в оформлении кредита», — уточнили в пресс-службе.
Мошенники потребовали «перекрыть» 5 миллионов рублей, якобы взятые неизвестными от имени потерпевшей. Женщина сразу же позвонила брату из Москвы. Он отговорил ее от опрометчивых действий.
«Общая сумма материального ущерба составила 28,165 миллиона рублей», — пояснили в пресс-службе.
Расследование уголовного дела продолжается.