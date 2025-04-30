Лифт в многоэтажке на Героя Попова травмировал женщину

Как сообщает Telegram-канал «Кстати», происшествие случилось в доме № 12. По словам пострадавшей, в момент движения кабина неожиданно сорвалась и резко пошла вниз, преодолев примерно полэтажа. После остановки лифта женщине пришлось около 40 минут ждать прибытия специалиста. Все это время она находилась внутри, испытывая сильный стресс. О тяжести повреждений и необходимости госпитализации пока не сообщается.