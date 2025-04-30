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Лифт в многоэтажке на Героя Попова травмировал женщину

Нижегородка получила травму позвоночника после инцидента с неисправным лифтом в одном из жилых домов на улице Героя Попова.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщает Telegram-канал «Кстати», происшествие случилось в доме № 12. По словам пострадавшей, в момент движения кабина неожиданно сорвалась и резко пошла вниз, преодолев примерно полэтажа. После остановки лифта женщине пришлось около 40 минут ждать прибытия специалиста. Все это время она находилась внутри, испытывая сильный стресс. О тяжести повреждений и необходимости госпитализации пока не сообщается.

По словам жительницы, лифт эксплуатируется с 1982 года и, по предварительным данным, его замена в планах управляющей компании не значится до 2030 года.

Ранее сообщалось, что плохая работа подрядчиков по замене лифтов стала причиной для жалоб нижегородцев.