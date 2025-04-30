В Новосибирске скончалась сотрудница метро, которой стало плохо на работе

Вечером 29 апреля на платформе станции «Заельцовская» сотруднице метрополитена внезапно стало плохо, женщина потеряла сознание. Незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи.
Прибывшие на место медики оценили состояние женщины и приняли решение о необходимости ее срочной госпитализации. Несмотря на все усилия врачей, по пути в лечебное учреждение женщина скончалась.
В связи с этим инцидентом Государственная инспекция труда в настоящее время проводит проверку.
Как сообщала КП-Новосибирск, скорую помощь потерявшей сознание женщине вчера вызвали сотрудники полиции, оказавшиеся на станции «Заельцовская».