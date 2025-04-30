Ураганный ветер повалил деревья в Воротынце

Скорость ветра достигала 20 метров в секунду.
В результате на нескольких улицах повалило деревья.
К счастью, никто не пострадал.
Местные опасаются падения больших деревьев из-за ветра летом, сильной метели или ледяного дождя зимой.
Сильный ветер прошел в поселке Воротынец Нижегородской области 29 апреля. Об этом сообщают местные жители.
Скорость ветра достигала 20 метров в секунду.
В результате на нескольких улицах повалило деревья.
К счастью, никто не пострадал.
Местные опасаются падения больших деревьев из-за ветра летом, сильной метели или ледяного дождя зимой.