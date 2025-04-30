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Ураганный ветер повалил деревья в Воротынце

Сильный ветер прошел в поселке Воротынец Нижегородской области 29 апреля. Об этом сообщают местные жители.

Сейчас в Ричмонде: +30° 4 м/с 43% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Время

Скорость ветра достигала 20 метров в секунду.

В результате на нескольких улицах повалило деревья.

К счастью, никто не пострадал.

Местные опасаются падения больших деревьев из-за ветра летом, сильной метели или ледяного дождя зимой.