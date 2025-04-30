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В Ревде ввели режим «Повышенной готовности» из-за риска ЧС

В городе Ревда ввели режим функционирования «Повышенная готовность».

Данное постановление 30 апреля подписала глава города Татьяна Клепикова. Режим вводится в связи с повышенным риском возникновения чрезвычайных ситуаций из-за увеличения уровня реки Ревда.

В пресс-службе администрации Ревды сообщили, что был усилен контроль обстановки по линии дежурно-диспетчерских служб. Также проводится проверка готовности аварийных служб, системы оповещения и информирования населения.

Ведется мониторинг гидрологической и паводковой обстановки, контроль сбросов воды с гидротехнических сооружений в каскаде рек Ревда и Чусовая.

В майские праздники граждан, проживающих на берегах рек Ревда и Чусовая, просят быть внимательными. Сообщать о подтоплении можно по телефонам: 8 (34397)3−33−34, 112.

«МК-Урал» ранее писал, что вечером 29 апреля в Ревде затопило придомовые территории частных домов, расположенных в русле реки Ревда.

По данным Татьяны Клепиковой, произошло подтопление огородов и придомовых территорий по следующим адресам: улица Димитрова, 14; улица Степана Разина, 34; улица Степана Разина, 36.