Хотели зачет по анатомии: за что задержали студентов петербургского медвуза

В Санкт-Петербургском педиатрическом университете задержали 11 иностранных студентов из-за взяток за зачеты. Они проходят по уголовному делу доцента кафедры анатомии Ольги Смирновой, которую в прошлом году судили за коррупцию. Что грозит иностранцам — тюрьма, депортация или отчисление, выясняла «Вечерняя Москва».
Как студентов поймали на взятках.
Во вторник, 29 апреля, полицейские задержали 30 студентов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ). По данным «Коммерсанта», 11 из них оказались иностранцами. Следователи считают, что студенты могли платить преподавателям за зачеты.
— Установлено, что не позднее июня 2023 года приезжий получил от студентов на банковскую карту 71 тысячу рублей и передал их сотрудникам учреждения за фиктивную сдачу экзаменов и зачетов, — рассказали в пресс-службе петербургского Следственного комитета.
Отмечается, что двоих преподавателей, которые получали взятки от студентов, уже привлекли к уголовной ответственности. Студентам обвинения пока не предъявили, однако в отношении одного из них возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.
Студентам, которые давали взятку преподавателям, грозит до восьми лет лишения свободы. А студентов, которые являются иностранными гражданами, могут депортировать из России. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия.
— Это дача взятки за совершение заведомо незаконных действий, что считается тяжким преступлением. Ответственность за такое преступление — до восьми лет лишения свободы либо штраф до одного миллиона рублей. Иностранцам может грозить депортация. Но если будет доказано, что взятку у студентов вымогали, то они не будут привлечены к уголовной ответственности, — пояснил эксперт.
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Он отметил, что дача взятки не является весомым основанием для отчисления. Однако студентов могут отправить на пересдачу зачета, за который они заплатили.
Задержания связаны с делом доцента СПбГПМУ.
В пресс-службе СПбГПМУ заявили, что задержания студентов связаны с делом доцента кафедры анатомии Ольги Смирновой. В вузе отметили, что его сотрудники активно помогают в расследовании.
Ольга Смирнова попалась на взятках в феврале 2024 года, когда она через посредника получила от одного из студентов 15 тысяч рублей за зачет по анатомии. Посредник сдал ее полиции. А позднее оперативники выяснили, что в общей сложности Смирнова получила от студентов 50 тысяч рублей еще от семи студентов.
В ноябре 2024 года Смирнову признали виновной в получении взяток и внесении в учебные ведомости ложной информации. Суд оштрафовал доцента на 650 тысяч рублей и на 3,5 года запретил ей заниматься педагогической деятельностью. Преподавательница полностью признала вину.
Другие коррупционные истории в российских вузах.
Сотрудники российских вузов нередко оказываются фигурантами коррупционных разбирательств. В 2019 году бывшего декана факультета экономики и управления Оренбургского государственного университета Ольгу Буреш оштрафовали на 1,5 миллиона рублей. Было установлено, что в 2016 году она получила 94 тысячи рублей от студентов, которые хотели перевестись в другой вуз и просили закрыть их учебные долги. Посредником в передаче взятки выступал экс-председатель студенческого профкома Михаил Мурсалимов — его оштрафовали на 2,5 миллиона рублей.
В мае 2023 года на 10 лет в колонию угодил бывший старший преподаватель Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика Решетнева (СибГУ) Артур Акзигитов. За четыре года студенты суммарно заплатили ему 500 тысяч рублей за зачеты и «автоматы» на экзаменах. Еще 300 тысяч рублей он получил в качестве посредника взяток для других преподавателей.
Задержание ректора ПсковГУ Ильиной: кто она такая и в чем ее подозревают.
В марте 2025 года к 5,5 года условного лишения свободы приговорили бывшего декана одного из факультетов Воронежского университета инженерных технологий Ольгу Дворянинову. Было установлено, что с 2018 по 2023 год она вместе с двумя коллегами получила 46 взяток от абитуриентов за зачисление в вуз. При этом новоиспеченные студенты фактически не посещали университет и не сдавали сессии. Сумма взяток сильно разнилась — от 20 до 315 тысяч рублей.
В июле 2024 года в Калининграде задержали ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину. Предполагается, что они могли присваивать часть премий сотрудников. К настоящему моменту Федоров находится в СИЗО, а его подчиненная — под домашним арестом. Суд назвал это дело «особо сложным».
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