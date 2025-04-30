Хотели зачет по анатомии: за что задержали студентов петербургского медвуза

В марте 2025 года к 5,5 года условного лишения свободы приговорили бывшего декана одного из факультетов Воронежского университета инженерных технологий Ольгу Дворянинову. Было установлено, что с 2018 по 2023 год она вместе с двумя коллегами получила 46 взяток от абитуриентов за зачисление в вуз. При этом новоиспеченные студенты фактически не посещали университет и не сдавали сессии. Сумма взяток сильно разнилась — от 20 до 315 тысяч рублей.