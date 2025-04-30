Испания засекретила расследование масштабного блэкаута в стране

«Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил засекреченными материалы расследования по делу о блэкауте, который произошёл в минувший понедельник и затронул всю территорию Пиренейского полуострова», — сказано в сообщении.