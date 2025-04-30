Убившего из ревности женщину жителя Уфы могут посадить на 13 лет

Следователи установили, что между уфимкой и пьяным мужчиной возникла ссора из-за ревности. Житель Уфы вооружился ножом и стал им бить несчастную по груди и шее, пока та не перестала дышать. От тяжелых травм женщина умерла на месте трагедии.