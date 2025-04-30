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Убившего из ревности женщину жителя Уфы могут посадить на 13 лет

В Уфе прокурор запросил 13 лет колонии мужчине, который убил женщину из ревности.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районном суде Уфы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве женщины.

Следователи установили, что между уфимкой и пьяным мужчиной возникла ссора из-за ревности. Житель Уфы вооружился ножом и стал им бить несчастную по груди и шее, пока та не перестала дышать. От тяжелых травм женщина умерла на месте трагедии.

Прокурор попросил назначить обвиняемому наказание в виде 13,1 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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