Мошенники добрались до узбекских брокеров: они пугают уголовными делами и требуют данные о счетах

Отметим, что подобные схемы ранее активно применялись в России, однако в последнее время там начали внедряться технологии по выявлению и блокировке мошеннических звонков. В Узбекистане такой системы пока нет, и мошенники переключаются на новую аудиторию, используя отработанные схемы обмана.