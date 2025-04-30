Мошенники добрались до узбекских брокеров: они пугают уголовными делами и требуют данные о счетах

Как сообщает Республиканская фондовая биржа «Тошкент», неизвестные лица начали активно атаковать брокерские компании, представляясь сотрудниками биржи и правоохранительных органов.
Схема обмана осуществляется через мессенджер Telegram. Мошенники связываются с представителями брокеров от имени председателя правления РФБ «Тошкент» Георгия Паресишвили, используя номер «+998 95 491 72 53». Во время общения они распространяют ложную информацию о якобы возбужденных уголовных делах, связанных с отмыванием денежных средств.
После этого с другого номера — «+998 95 605 76 66» — брокерам звонит человек, представляющийся следователем по имени Багымбай Каримов. Он пытается выведать конфиденциальную информацию, в том числе сведения о личных банковских счетах сотрудников компаний.
Республиканская фондовая биржа «Тошкент» официально заявила, что эти действия являются мошенническими и не имеют никакого отношения к бирже или её руководству.
Отметим, что подобные схемы ранее активно применялись в России, однако в последнее время там начали внедряться технологии по выявлению и блокировке мошеннических звонков. В Узбекистане такой системы пока нет, и мошенники переключаются на новую аудиторию, используя отработанные схемы обмана.
Мошенничество в сфере финансов остаётся одной из самых динамично развивающихся угроз. Эксперты рекомендуют никогда не передавать конфиденциальные данные по телефону или в мессенджерах, особенно если звонок поступает с неизвестных номеров, а собеседник ссылается на якобы уголовные дела или проверки.