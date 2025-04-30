Сотрудник челябинского Россельхознадзора задержан за получение взятки в размере 2,5 млн

«Сотрудниками УФСБ выявлен факт противоправной деятельности начальника одного из отделов Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям и руководителя коммерческой организации», — сообщила официальный представитель ведомства Татьяна Соснина.
По ее словам, с сентября по декабрь 2023 года специалист Россельхознадзора, находясь в преступном сговоре с директором компании, организовал устойчивый канал незаконной выдачи фитосанитарных сертификатов для перемещения плодоовощной продукции через Госграницу РФ.
«Продукция импортировалась из республик Центральном Азии без проведения необходимых лабораторных испытаний. За совершение противоправных действий должностное лицо получило взятки в сумме не менее 2,5 млн рублей по одному из эпизодов противоправной деятельности», — отметила спикер.
В отношении фигурантов возбуждены дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 5 статьи 290 (получение взятки) и частью 5 статьи 291 (дача взятки) УК РФ.
«Проводятся следственные действия по местам жительства и работы с целью закрепления доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов их противоправной деятельности», — добавила Татьяна Соснина.