Сотрудник челябинского Россельхознадзора задержан за получение взятки в размере 2,5 млн

По ее словам, с сентября по декабрь 2023 года специалист Россельхознадзора, находясь в преступном сговоре с директором компании, организовал устойчивый канал незаконной выдачи фитосанитарных сертификатов для перемещения плодоовощной продукции через Госграницу РФ.