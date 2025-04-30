МЧС озвучило основные версии пожара в «Усадьбе Бессарабова» в Уфе

Названы две основные версии, почему в «Усадьбе Бессарабова» в Уфе вспыхнул пожар. Во время брифинга в ИА «Башинформ» глава регионального МЧС Марат Латыпов отказался называть точную причину возгорания, так как на текущем этапе расследования преждевременно ее называть, сказал он.