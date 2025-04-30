МЧС озвучило основные версии пожара в «Усадьбе Бессарабова» в Уфе

Названы две основные версии, почему в «Усадьбе Бессарабова» в Уфе вспыхнул пожар. Во время брифинга в ИА «Башинформ» глава регионального МЧС Марат Латыпов отказался называть точную причину возгорания, так как на текущем этапе расследования преждевременно ее называть, сказал он.
— Дознаватели ещё не завершили свою работу, — сказал Латыпов, однако пояснил, что специалисты рассматривают несколько возможных версий случившегося.
Версию с неисправностью электропроводки можно сразу исключить, поскольку здание было полностью обесточено, говорит глава МЧС. Основными рассматриваемыми причинами остаются либо случайное возгорание, либо умышленный поджог. Латыпов подчеркнул, что даже при полном уничтожении здания огнем современные методы экспертизы все равно позволяют установить происхождение пожара.
Напомним, что пожар в двухэтажном бревенчатом здании, являющимся памятником архитектуры, произошел 26 апреля на пересечении улиц Аксакова и Коммунистической. К счастью, в результате происшествия обошлось без человеческих жертв.
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