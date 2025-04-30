30 апреля в конце дня пробки в Самаре достигли 9-ти баллов

В последний день рабочей недели, 30 апреля, перед началом длинных выходных, улицы и магистрали областного центра на онлайн-карте окрасились в бордовые оттенки, указывающие на значительные пробки. Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, к 17:00 загруженность дорог достигла 9 баллов.
Наиболее плотное движение наблюдалось на Московском шоссе, улицах Ново-Садовой, Ново-Вокзальной, Советской Армии, Победы, проспекте Кирова, а также на узких улицах исторического центра.
Из-за большого количества автомобилей и многочисленных ДТП возникли задержки в движении автобусов, следующих маршрутов: № 2, 11, 13, 23, 24, 34, 41, 47, 50, 53, 56, 61, 90, сообщает перевозчик.
Сильный ветер также внес свои коррективы в дорожную ситуацию, вызвав падение веток и деревьев на проезжую часть в нескольких местах, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.
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