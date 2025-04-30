Дело о нападении на депутата Матвеева в Самаре вернули на доследование

Уголовное дело о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева отправлено на доработку из-за несоответствий в обвинительном заключении.
Как сообщает «Коммерсант-Волга» со ссылкой на прокуратуру Самарской области, формулировки обвинения оказались размытыми, что может повлиять на исход суда.
В материалах дела действия фигурантов квалифицированы по-разному: одному вменяют покушение на убийство, другому — хулиганство. Подобные противоречия могут привести к возврату дела прокурору или даже к смягчению наказания.
Между тем прокуратура настаивает, что у обвиняемых был умысел на убийство. Теперь следствие должно исправить недочёты, после чего документы вновь направят на утверждение.
Депутат Матвеев в своём Telegram-канале выразил опасения, что затягивание процесса сократит срок заключения подозреваемых.
По его словам, мигранты, уже почти год находящиеся в СИЗО, могут выйти раньше из-за льготного зачёта времени содержания под стражей.
Парламентарий также раскритиковал позицию прокуратуры, которая, вопреки указанию главы СК Александра Бастрыкина, не спешит переквалифицировать обвинение в более тяжкую статью.
Инцидент произошёл в июле 2023 года: Матвеев и его водитель подверглись нападению после попытки депутата защитить местных жителей от группы мигрантов. Политик получил травмы, трое нападавших были задержаны и арестованы. Теперь исход дела зависит от исправления процессуальных ошибок.
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