Пострадала только одна сторона: уфимская сакура выстояла в апрельские морозы

Ранее желание увидеть эту хрупкую весеннюю красоту привело к небывалому наплыву посетителей. По данным администрации ботанического сада, в прошлые выходные учреждение приняло рекордные 3 675 гостей, что вынудило руководство продлить рабочий день на два часа. Подобный ажиотаж последний раз наблюдался десятилетие назад во время фестиваля пионов, когда сад посетили около двух тысяч человек. Многие уфимцы готовы были стоять в очереди более часа, чтобы насладиться уникальным зрелищем цветущего сада.