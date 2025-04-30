Пострадала только одна сторона: уфимская сакура выстояла в апрельские морозы

Сакура в ботаническом саду в Уфе все же смогла выстоять после заморозков и выпавшего снега. Радостной новостью поделились сотрудники сада.
— Несмотря на недавние заморозки и снегопады, растения в саду продолжают радовать своим цветением. Груша уссурийская, черемухи и тюльпаны словно не заметили капризов погоды, сохранив свои цветки в первозданном виде. Сакура, слива и вишня пострадали лишь частично, подмерзли цветки лишь с северной стороны, — рассказали в саду.
Однако некоторые деревья всё же ощутили на себе последствия похолодания. Листья ореха маньчжурского, отдельных экземпляров клёна остролистного и сирени получили повреждения от мороза. В городской черте, особенно на открытых ветреных участках, наблюдаются следы подмерзания у берёзы, клёна ясенелистного, тополей, яблонь и чубушника. Однако специалисты уверяют, что растения полностью восстановятся после появления новых побегов и листвы.
Ранее желание увидеть эту хрупкую весеннюю красоту привело к небывалому наплыву посетителей. По данным администрации ботанического сада, в прошлые выходные учреждение приняло рекордные 3 675 гостей, что вынудило руководство продлить рабочий день на два часа. Подобный ажиотаж последний раз наблюдался десятилетие назад во время фестиваля пионов, когда сад посетили около двух тысяч человек. Многие уфимцы готовы были стоять в очереди более часа, чтобы насладиться уникальным зрелищем цветущего сада.
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