В Дагестане водителя столкнувшегося со скалой судна отправили под домашний арест

Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что при столкновении катера со скалой в Сулакском каньоне погибла жительница Рыбинска Ярославской области. Еще шесть человек были доставлены в больницу. Среди них жители Рязани, Калуги, Озерска, Новосибирска и Приморского края. Всего на борту находились восемь человек.