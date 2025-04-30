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В Дагестане водителя столкнувшегося со скалой судна отправили под домашний арест

МАХАЧКАЛА, 30 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы отправил на два месяца под домашний арест водителя катера, столкнувшегося со скалой, в результате чего погибла одна женщина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

Источник: РИА "Новости"

«Рассмотрев материал, суд, исходя из того, что уголовно-процессуальным кодексом по статье, инкриминируемой следствием задержанному, не предусмотрено избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, постановил избрать в отношении водителя маломерного судна меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть по 30 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

По сообщению суда, подозреваемый, не имея диплома судоводителя маломерного судна, 28 апреля 2025 года незаконно осуществил за оплату перевозку на катере восьми пассажиров.

Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что при столкновении катера со скалой в Сулакском каньоне погибла жительница Рыбинска Ярославской области. Еще шесть человек были доставлены в больницу. Среди них жители Рязани, Калуги, Озерска, Новосибирска и Приморского края. Всего на борту находились восемь человек.

По данным прокуратуры Дагестана, по предварительной версии, столкновение катера произошло по вине водителя судна, который не справился с управлением. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.