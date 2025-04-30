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Al Mayadeen: БПЛА Израиля нанесли пять ударов по пригороду Дамаска

БЕЙРУТ, 30 апреля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС атаковали подразделения сил безопасности, которые подконтрольны новым властям Сирии и участвуют в операции по восстановлению порядка в юго-западном пригороде Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на сирийские источники.

Источник: Reuters

По его информации, БПЛА Израиля нанесли не менее пяти ударов по местам сосредоточения сотрудников сил безопасности. Налеты были совершены после того, как МВД переходного правительства в Дамаске объявило о том, что власти установили контроль над предместьем Сахная на юго-западе столицы, населенном друзами, и преследуют местных ополченцев.

Как сообщили медицинские источники в Дамаске, число сотрудников сил безопасности, погибших в ходе столкновений в Сахнае, возросло во второй половине дня с 11 до 16. Потери ополчения составили 6 человек убитыми.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца превентивный удар по вооруженным радикалам в Сирии, которые готовили нападение на друзов в пригороде столицы. Как отметили в канцелярии премьера, Дамаску направлено «жесткое предупреждение» о том, что насилие в отношении местной общины друзов должно быть прекращено.

Друзы — обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии их насчитывается 700 тыс., это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.