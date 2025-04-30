Al Mayadeen: БПЛА Израиля нанесли пять ударов по пригороду Дамаска

По его информации, БПЛА Израиля нанесли не менее пяти ударов по местам сосредоточения сотрудников сил безопасности. Налеты были совершены после того, как МВД переходного правительства в Дамаске объявило о том, что власти установили контроль над предместьем Сахная на юго-западе столицы, населенном друзами, и преследуют местных ополченцев.