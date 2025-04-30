Al Mayadeen: БПЛА Израиля нанесли пять ударов по пригороду Дамаска

По его информации, БПЛА Израиля нанесли не менее пяти ударов по местам сосредоточения сотрудников сил безопасности. Налеты были совершены после того, как МВД переходного правительства в Дамаске объявило о том, что власти установили контроль над предместьем Сахная на юго-западе столицы, населенном друзами, и преследуют местных ополченцев.
Как сообщили медицинские источники в Дамаске, число сотрудников сил безопасности, погибших в ходе столкновений в Сахнае, возросло во второй половине дня с 11 до 16. Потери ополчения составили 6 человек убитыми.
Армия обороны Израиля заявила, что нанесла по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца превентивный удар по вооруженным радикалам в Сирии, которые готовили нападение на друзов в пригороде столицы. Как отметили в канцелярии премьера, Дамаску направлено «жесткое предупреждение» о том, что насилие в отношении местной общины друзов должно быть прекращено.
Друзы — обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии их насчитывается 700 тыс., это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.