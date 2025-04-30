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В Самаре оштрафовали фирму «Проектное бюро» на 500 тысяч рублей за подкуп

Прокуратура Промышленного района города Самара привлекла проектную организацию к ответственности за нарушения антикоррупционных норм, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Прокуратура Промышленного района города Самара привлекла проектную организацию к ответственности за нарушения антикоррупционных норм, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Было выявлено, что руководитель ООО «Проектное бюро», занимавшейся разработкой проектной документации, незаконно выплатил вознаграждение в сумме 385 тысяч рублей руководителю жилищного кооператива «Удача».

Эти средства были переданы поэтапно в обмен на содействие в заключении контракта на проведение проектных изыскательских мероприятий по капитальному ремонту жилого здания на ул. Вольская в Самаре.

Ранее председатель правления Жилищного кооператива уже понес наказание по обвинению в коммерческом подкупе и мошеннических действиях. Теперь же юридическое лицо — ООО «Проектное бюро» также признано судом виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуто штрафу в размере полумиллиона рублей, проинформировала прокуратура региона.

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