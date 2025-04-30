В Самаре оштрафовали фирму «Проектное бюро» на 500 тысяч рублей за подкуп

Ранее председатель правления Жилищного кооператива уже понес наказание по обвинению в коммерческом подкупе и мошеннических действиях. Теперь же юридическое лицо — ООО «Проектное бюро» также признано судом виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуто штрафу в размере полумиллиона рублей, проинформировала прокуратура региона.