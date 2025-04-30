ФСБ в Челябинской области выявила факт взятки в Россельхознадзоре

Было установлено, что с сентября по декабрь 2023 года руководитель подразделения, находясь в преступном сговоре с директором компании, организовал устойчивый канал незаконной выдачи фитосанитарных сертификатов. Они выдавались для перемещения плодоовощной продукции через государственную границу Российской Федерации без проведения необходимых лабораторных испытаний. За совершение противоправных действий должностное лицо и получило не менее 2,5 млн рублей (по одному из эпизодов).