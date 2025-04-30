ФСБ в Челябинской области выявила факт взятки в Россельхознадзоре

«Сотрудники УФСБ выявили факт противоправной деятельности начальника одного из отделов управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям, а также руководителя коммерческой организации. На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 5 ст. 290 УК России (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки)», — сказали в пресс-службе.
Было установлено, что с сентября по декабрь 2023 года руководитель подразделения, находясь в преступном сговоре с директором компании, организовал устойчивый канал незаконной выдачи фитосанитарных сертификатов. Они выдавались для перемещения плодоовощной продукции через государственную границу Российской Федерации без проведения необходимых лабораторных испытаний. За совершение противоправных действий должностное лицо и получило не менее 2,5 млн рублей (по одному из эпизодов).
Проводятся следственные действия по местам жительства и работы фигурантов с целью закрепления доказательной базы, для установления и документирования иных эпизодов.