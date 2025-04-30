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Подросток на мотоцикле попал в аварию в Дубовском районе

Столкновение мотоцикла с «копейкой» под Ростов, подросток госпитализирован.

Источник: Комсомольская правда

Подросток на мотоцикле попал в аварию в Дубовском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 29 апреля около 16:22 у дома № 93 по улице Первомайская.

По предварительной информации ведомства, 16-летний водитель на мотоцикле «Мотолэнд ф300» в какой-то момент не справился с управлением. На всей скорости двухколесный транспорт врезался в легковушку, за рулем которой находился 51-летний водитель.

Подросток-мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.. Состояние здоровья уточняется. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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