Подросток на мотоцикле попал в аварию в Дубовском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 29 апреля около 16:22 у дома № 93 по улице Первомайская.
По предварительной информации ведомства, 16-летний водитель на мотоцикле «Мотолэнд ф300» в какой-то момент не справился с управлением. На всей скорости двухколесный транспорт врезался в легковушку, за рулем которой находился 51-летний водитель.
Подросток-мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.. Состояние здоровья уточняется. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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