В Уфе сильный ветер сорвал крышу с Дома пионеров

В Уфе бушует непогода. На город обрушился сильный ветер, порывы которого достигают 20 м/с. Под таким натиском не выдерживают не только ветки деревьев, но и крыши зданий. Так, например, ветер повредил кровлю Дома пионеров.
По словам очевидцев, крыша дворца творчества в Черниковке сначала словно набухла, а затем и вовсе улетела.
— Привет подрядчикам, — смеются уфимцы, которые стали свидетелями инцидента.
Добавим, что сильный ветер и заморозки с уфимцами еще, как минимум, на два дня. При порывах скорость воздушного потока будет достигать 15−20 м/с, а ночью столбики термометров будут опускаться до −2…-3 градусов.