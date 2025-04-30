Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе сильный ветер сорвал крышу с Дома пионеров

В Уфе разбушевалась стихия.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе бушует непогода. На город обрушился сильный ветер, порывы которого достигают 20 м/с. Под таким натиском не выдерживают не только ветки деревьев, но и крыши зданий. Так, например, ветер повредил кровлю Дома пионеров.

По словам очевидцев, крыша дворца творчества в Черниковке сначала словно набухла, а затем и вовсе улетела.

— Привет подрядчикам, — смеются уфимцы, которые стали свидетелями инцидента.

Добавим, что сильный ветер и заморозки с уфимцами еще, как минимум, на два дня. При порывах скорость воздушного потока будет достигать 15−20 м/с, а ночью столбики термометров будут опускаться до −2…-3 градусов.