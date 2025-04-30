Тела трех человек обнаружены в реке на границе с Литвой

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Тела трех неизвестных обнаружены в реке на границе с Литвой, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
«Днем 30 апреля гродненские пограничники обнаружили в реке Котра, по которой проходит государственная граница с Литвой, тела трех человек», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что по этому факту была проинформирована литовская сторона.
На место обнаружения тел, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, вызвана следственно-оперативная группа.
Река Котра является притоком Немана, ее общая протяженность — 140 километров. Протекает по территории Литвы, а также Гродненского и Щучинского районов. 27 километров реки являются естественной водной границей между Беларусью и Литвой (Гродненский район).