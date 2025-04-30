Скандальное увольнение: в чем винят бывшего томского вице-губернатора Лебедева

Стоимость госконтракта на реконструкцию дорог составляла 3,2 миллиона рублей. По информации Telegram-канала «Погоны и галстуки», эти работы выполняла компания «СМУ-Дондорстрой», руководитель которой, Георгий Голембиовский, с начала 2025 года находится в СИЗО. Его обвиняют в даче взятки в размере 700 тысяч рулей сотруднику Ростехнадзора, который взамен закрыл глаза на нарушения при строительстве автомобильной дороги. Предварительно ущерб по этому делу оценивается в 230 миллионов рублей.