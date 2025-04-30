Скандальное увольнение: в чем винят бывшего томского вице-губернатора Лебедева

Суд арестовал бывшего вице-губернатора Томской области Александра Лебедева. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Чиновника со скандалом уволили с поста замгубернатора в июле 2024 года, а до этого он руководил департаментом дорожного хозяйства Югры и челябинским управлением дорог «Южный Урал». Несколько его бывших коллег тоже оказались под следствием. С чем может быть связан арест Лебедева, разбиралась «Вечерняя Москва».
Арест Александра Лебедева.
Бывшего вице-губернатора Томской области и экс-главу управления федеральных автомобильных дорог (Упрдор) «Южный Урал» Александра Лебедева задержали в начале апреля в Липецкой области. 6 апреля его перевезли в Екатеринбург и поместили в СИЗО. Адвокат чиновника попытался заменить меру пресечения на более мягкую, но суд ему отказал.
— Областной суд оставил под стражей бывшего начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Южный Урал” А. Лебедева. Мера пресечения избрана по 20 мая 2025 года включительно, — сообщили в пресс-службе свердловских судов.
Лебедева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
С чем может быть связано дело Лебедева.
В пресс-службе свердловских судов сообщили, что арест Лебедева не связан ни с Томской, ни со Свердловской областями. А Ura.ru пишет, что силовиков заинтересовала деятельность чиновника в управлении дорог «Южный Урал» в Челябинской области, где ФСБ в начале апреля проводила обыски.
Это подтверждается задержанием еще нескольких человек из числа бывших руководителей «Южного Урала»: Дмитрия Климова, исполнявшего обязанности начальника управления дорог в 2019 году, и Сергея Бойко, руководившего ведомством с июля 2020 года до апреля 2021 года.
Разбирательства могут быть связаны с реконструкцией автодороги М-5 «Урал» в Челябинской области в период с 2018 по 2020 год. Предположительно, после завершения работ чиновники могли принять их без проведения необходимых проверок. При этом работы были выполнены с нарушениями и серьезными отклонениями от проекта.
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Стоимость госконтракта на реконструкцию дорог составляла 3,2 миллиона рублей. По информации Telegram-канала «Погоны и галстуки», эти работы выполняла компания «СМУ-Дондорстрой», руководитель которой, Георгий Голембиовский, с начала 2025 года находится в СИЗО. Его обвиняют в даче взятки в размере 700 тысяч рулей сотруднику Ростехнадзора, который взамен закрыл глаза на нарушения при строительстве автомобильной дороги. Предварительно ущерб по этому делу оценивается в 230 миллионов рублей.
Скандальная карьера Лебедева.
Александр Лебедев возглавлял челябинское управление дорог «Южный Урал» с 2017 по 2019 год. В мае 2023 года его назначили директором департамента дорожного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), а в феврале 2024 года Лебедев ушел на повышение в Томскую область, став вице-губернатором региона. На этом посту он отвечал за департаменты транспорта и природных ресурсов, а также за Инспекцию государственного технического надзора Томской области.
Лебедев проработал на посту вице-губернатора всего пять месяцев, а в июле 2024 года глава Томской области Владимир Мазур уволил его из-за «ненормальной» ситуации с ремонтом дорог в регионе.
— Ситуация ненормальная, возникшие вопросы муниципалитету и дорожным службам нужно решать в кратчайшее время. Александр Лебедев, которому поручал курировать дорожные проекты в регионе, уволен, больше не работает моим заместителем. С сегодняшнего дня перевожу ремонт дорог в режим штабной работы. Это регулярные доклады о решениях и предложениях по всем участкам, где работы идут вне графика, — писал Мазур в своем Telegram-канале.
Не успел Лебедев оправиться от увольнения, как оказался участником еще одного скандала. В августе 2024 года, когда силовики задержали первого заместителя Лебедева Андрея Середнева и начальника окружного управления транспорта Ольгу Власову. В отношении чиновников возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после того, как они закупили 165 автобусов и передали их в Нижневартовск.
— Правоохранительные органы считают, что техника была приобретена у поставщиков по завышенным ценам. Кроме того, автобусы не были оборудованы кондиционерами, как предполагалось условиями контракта. Предварительно ущерб для окружного бюджета оценивается в сумму порядка 800 миллионов рублей, — писало Ura.ru со ссылкой на источник.
Через пару дней после задержания Власову и Середнева отстранили от должностей. А еще через неделю следователи обратили внимание и на Александра Лебедева, который на тот момент руководил департаментом. По некоторым данным, прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин лично обратился к губернатору региона Руслану Кухаруку с просьбой привлечь того к ответственности.
Почему Лебедева перевезли в Екатеринбург.
Немало вопросов вызывает то, что Лебедева судят в Екатеринбурге, с которым он, по заявлению самих же представителей суда, никак не связан. Основатель адвокатской коллегии «Лунев и партнеры» Алексей Лунев объяснил это опасениями относительно того, что в других регионах у чиновника могут быть влиятельные связи.
— Обычно преступления расследуются там, где они совершены. Однако в данном случае следователи могли посчитать, что в Тамбовской или Челябинской областях у Лебедева могут быть связи, которые позволили бы ему оказать влияние на суд. Подкупить кого-то, запугать свидетелей, «выбить» оправдательный приговор и так далее, — пояснил Лунев в беседе с «Вечерней Москвой».
Задержание сына экс-главы Челябинской области Дубровского: что известно и кто он такой.
Тем временем правоохранительные органы расследовали хищения в министерстве дорожного хозяйства Челябинской области. В феврале 2025 года качестве возможного фигуранта задержали сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — Александра. Ранее Дубровских судили за картельные сговоры и признали банкротами.
А в январе в Челябинске к пяти годам колонии приговорили гендиректора компании «Уралдорстрой» Нвера Колозяна. Его фирма годами строила некачественные дороги и откупалась от чиновников. При этом Лебедев не имеет к данному делу никакого отношения, так как он руководил совершенно другим учреждением — управлением федеральных автомобильных дорог (Упрдор) «Южный Урал». Кроме того, Колозян совершил преступление в период с 2021 по 2023 год, когда чиновник работал уже в другом регионе.