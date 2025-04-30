Дело о фейках о ВС РФ возбудили на писателя Быкова

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Рассматривается вопрос об объявлении Быкова в розыск», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ГСУ СК по Москве пояснили, что Быков публично разместил на одном из видеохостингов видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины. Кроме того, писатель в нарушение порядка деятельности иноагента, не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.
Быков — писатель, поэт, публицист, критик и педагог. Двукратный обладатель литературной премии «Национальный бестселлер». Он регулярно принимал участие в несанкционированных акциях протеста. Минюст включил его в перечень иноагентов в июле 2022 года.