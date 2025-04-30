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Дело о фейках о ВС РФ возбудили на писателя Быкова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Рассматривается вопрос об объявлении Быкова в розыск», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГСУ СК по Москве пояснили, что Быков публично разместил на одном из видеохостингов видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины. Кроме того, писатель в нарушение порядка деятельности иноагента, не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.

Быков — писатель, поэт, публицист, критик и педагог. Двукратный обладатель литературной премии «Национальный бестселлер». Он регулярно принимал участие в несанкционированных акциях протеста. Минюст включил его в перечень иноагентов в июле 2022 года.