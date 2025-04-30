Дело о фейках о ВС РФ возбудили на писателя Быкова

В пресс-службе ГСУ СК по Москве пояснили, что Быков публично разместил на одном из видеохостингов видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины. Кроме того, писатель в нарушение порядка деятельности иноагента, не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.