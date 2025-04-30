Житель Молдовы получил 23 года тюрьмы за убийство и насилие: Его обвинили и в том, что он заставлял совершать преступления несовершеннолетнего

По данным следствия, в ночь на 11 июля 2023 года мужчина подстрекал несовершеннолетнего к совершению убийства с особой жестокостью. Совместно они до смерти избили местного жителя, после чего спрятали его тело, накрыв ветками. Позже в ту же ночь обвиняемый совершил сексуальное насилие над женщиной из того же населенного пункта.