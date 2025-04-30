Житель Молдовы получил 23 года тюрьмы за убийство и насилие: Его обвинили и в том, что он заставлял совершать преступления несовершеннолетнего

Прокуратура Сорок сообщает о вынесении приговора по делу о жестоком преступлении, совершенном в июле 2023 года. Суд признал виновным 28-летнего жителя Сорокского района в убийстве, нарушении неприкосновенности жилища, изнасиловании и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.
По данным следствия, в ночь на 11 июля 2023 года мужчина подстрекал несовершеннолетнего к совершению убийства с особой жестокостью. Совместно они до смерти избили местного жителя, после чего спрятали его тело, накрыв ветками. Позже в ту же ночь обвиняемый совершил сексуальное насилие над женщиной из того же населенного пункта.
Несмотря на отказ признать вину, вина обвиняемого была доказана прокурорами, и суд приговорил его к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционной палате.
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