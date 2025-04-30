В Приднестровье ребенок выпал из окна пятого этажа: С различными травмами малыша доставили в больницу Кишинёва

Ребёнок выпал из окна пятого этажа.
Трагедия случилась в Бендерах 29 апреля днём. Семья (мать, отец, два сына четырёх и полутора лет) была дома. Женщина готовила пищу на кухне. Отец с детьми был в комнате.
В какой-то момент на кухне что-то стало подгорать. Отец открыл окно в комнате и пошёл к супруге. Дети остались одни.
Через время старший мальчик позвал на помощь.
Когда взрослые вошли в комнату, поняли сразу, что случилось страшное. Младшего ребёнка не было. Окно раскрыто настежь.
С ушибом головного мозга и кататравмой малыша доставили в реанимацию Бендерского центра матери и ребёнка. К вечеру было принято решение о транспортировке пациента в клинику Кишинёва.
Правоохранители не перестают призывать: не оставляйте маленьких детей одних, тем более в помещениях с открытыми окнами! Это может привести к непоправимым последствиям.
Пресс-центр МВД ПМР.
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