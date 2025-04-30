Пассажирка московского метро родила на станции «Чистые пруды»

В департаменте рассказали, что в метро ехала ординатор и в будущем акушер-гинеколог, которая начала оказывать помощь женщине, а другие пассажиры оперативно вызвали скорую помощь. Она приехала в считанные минуты, фельдшеры оценили состояние мамы и ребенка, оказали им необходимую помощь и доставили в роддом городской больницы № 29 имени Баумана.