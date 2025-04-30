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Пассажирка московского метро родила на станции «Чистые пруды»

Женщину и новорожденного отвезли в роддом.

Пассажирка метро родила мальчика на станции «Чистые пруды» в Москве, ее и новорожденного доставили в больницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 30 апреля.

«Все произошло молниеносно — она начала рожать прямо в метро, и процесс шел стремительно — у женщины уже начался второй период родов», — говорится в сообщении.

В департаменте рассказали, что в метро ехала ординатор и в будущем акушер-гинеколог, которая начала оказывать помощь женщине, а другие пассажиры оперативно вызвали скорую помощь. Она приехала в считанные минуты, фельдшеры оценили состояние мамы и ребенка, оказали им необходимую помощь и доставили в роддом городской больницы № 29 имени Баумана.

«Родился мальчик с весом 3400, сейчас они (ребенок и мама. — Прим. ред.) чувствуют себя хорошо и наблюдаются врачами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на станции метро «Горьковская» женщина родила ребенка прямо на платформе. Это событие стало вторым подобным инцидентом за всю историю петербургского метро.