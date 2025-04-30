Главу ОПГ отправили в СИЗО по делу об отъеме денег бойцов СВО в Шереметьево

«Кабочкин фигурирует в деле о вымогательстве, краже и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие вменяет ему организацию преступной группы (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а также участие в двух эпизодах крупной кражи (п. “а” ч. 4 ст. 158 УК РФ), десяти случаях мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и вымогательстве (п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ)», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».