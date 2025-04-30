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Главу ОПГ отправили в СИЗО по делу об отъеме денег бойцов СВО в Шереметьево

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу предполагаемого организатора преступного сообщества Алексея Кабочкина, обвиняемого в серии преступлений против участников спецоперации в аэропорту Шереметьево . Мера пресечения в виде СИЗО избрана на два месяца.

Кабочкин отправлен в СИЗО на два месяца.

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу предполагаемого организатора преступного сообщества Алексея Кабочкина, обвиняемого в серии преступлений против участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево». Мера пресечения в виде СИЗО избрана на два месяца.

«Кабочкин фигурирует в деле о вымогательстве, краже и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие вменяет ему организацию преступной группы (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а также участие в двух эпизодах крупной кражи (п. “а” ч. 4 ст. 158 УК РФ), десяти случаях мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и вымогательстве (п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ)», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Ранее по этому же делу под арест отправили шестерых фигурантов. По данным следствия, группа действовала в Шереметьево, нацеливаясь на военнослужащих, прибывавших в аэропорт. Жертв обманом или угрозами лишали денег, документов и личных вещей. Расследование продолжается.