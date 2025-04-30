Ватикан опасался атаки дронов на похоронах Папы Римского

«Воздушное пространство Ватикана было закрыто, в том числе был введен полный запрет на полеты всех летательных аппаратов, чтобы предотвратить угрозы с воздуха во время похорон папы», — сообщает The National Interest. Издание добавило, что особую тревогу вызывали самодельные дроны, которые на других конфликтных территориях (Украина и Ближний Восток) легко превращают в оружие.