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Ватикан опасался атаки дронов на похоронах Папы Римского

В Ватикане ввели полный запрет на полеты любых летательных аппаратов во время похорон папы Франциска из-за угрозы атак с воздуха. Эти меры безопасности были приняты для предотвращения возможных инцидентов.

Похороны Папы Римского прошли 26 апреля в Ватикане.

В Ватикане ввели полный запрет на полеты любых летательных аппаратов во время похорон папы Франциска из-за угрозы атак с воздуха. Эти меры безопасности были приняты для предотвращения возможных инцидентов.

«Воздушное пространство Ватикана было закрыто, в том числе был введен полный запрет на полеты всех летательных аппаратов, чтобы предотвратить угрозы с воздуха во время похорон папы», — сообщает The National Interest. Издание добавило, что особую тревогу вызывали самодельные дроны, которые на других конфликтных территориях (Украина и Ближний Восток) легко превращают в оружие.

Наблюдатели отметили присутствие тысяч военных в Риме и Ватикане, часть из которых имела оборудование для борьбы с дронами. Эти опасения связаны с участившимися случаями использования БПЛА в террористических целях по всему миру.

Гроб с телом понтифика доставили в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре для проведения траурной церемонии. Торжественные похороны Папы Римского прошли 26 апреля.