В Италии голландский турист пропал без вести во время прогулки по горам

Голландский турист пропал без вести во время прогулки по горам в Италии, пишет La Provincia.
Сообщается, что 31-летний мужчина вместе с женой и ребенком приехал в провинцию Комо в Италии. Утром 28 апреля он ушел в горы на прогулку и не вернулся. Его жена обратилась в полицию, после чего начались масштабные поиски пропавшего туриста.
В поисковой операции задействованы пожарные, полицейские, спасатели, волонтеры, а также вертолеты и беспилотники. Пока не обнаружено никаких следов мужчины. Его телефон недоступен.
Ранее сообщалось, что в горах Северной Осетии спасатели спустя два месяца нашли тело одного из петербуржцев, которые попали под лавину.
На Камчатке двое мужчин пропали 22 апреля по пути с месторождения Шануч к базе Сопочная.