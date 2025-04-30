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В Италии голландский турист пропал без вести во время прогулки по горам

В Европе турист пропал во время прогулки по горам в одиночку.

Источник: Аргументы и факты

Голландский турист пропал без вести во время прогулки по горам в Италии, пишет La Provincia.

Сообщается, что 31-летний мужчина вместе с женой и ребенком приехал в провинцию Комо в Италии. Утром 28 апреля он ушел в горы на прогулку и не вернулся. Его жена обратилась в полицию, после чего начались масштабные поиски пропавшего туриста.

В поисковой операции задействованы пожарные, полицейские, спасатели, волонтеры, а также вертолеты и беспилотники. Пока не обнаружено никаких следов мужчины. Его телефон недоступен.

Ранее сообщалось, что в горах Северной Осетии спасатели спустя два месяца нашли тело одного из петербуржцев, которые попали под лавину.

На Камчатке двое мужчин пропали 22 апреля по пути с месторождения Шануч к базе Сопочная.