В Италии голландский турист пропал без вести во время прогулки по горам

Сообщается, что 31-летний мужчина вместе с женой и ребенком приехал в провинцию Комо в Италии. Утром 28 апреля он ушел в горы на прогулку и не вернулся. Его жена обратилась в полицию, после чего начались масштабные поиски пропавшего туриста.