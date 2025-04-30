Финляндия заявила о спасении танкера с российской нефтью

Ведомство заявило, что в международных водах в районе маяка Кольбодегрунд (расположен недалеко от Хельсинки в море) танкер, перевозивший сырую нефть, создал опасную ситуацию. Ведомство утверждает, что танкер относился к «теневому флоту» («теневым флотом» России на Западе называют суда, которые перевозят российскую нефть вопреки санкциям). «Судно следовало в западном направлении, которое через примерно десять минут привело бы его на мель. После того как Морской центр сообщил об этом по радио, судно изменило курс и таким образом избежало мели», — сказано в сообщении.