Финляндия заявила о спасении танкера с российской нефтью

В Финляндии предотвратили посадку на мель танкера, сообщила Береговая охрана страны.
Ведомство заявило, что в международных водах в районе маяка Кольбодегрунд (расположен недалеко от Хельсинки в море) танкер, перевозивший сырую нефть, создал опасную ситуацию. Ведомство утверждает, что танкер относился к «теневому флоту» («теневым флотом» России на Западе называют суда, которые перевозят российскую нефть вопреки санкциям). «Судно следовало в западном направлении, которое через примерно десять минут привело бы его на мель. После того как Морской центр сообщил об этом по радио, судно изменило курс и таким образом избежало мели», — сказано в сообщении.
Береговая охрана предупредила, что если бы танкер сел на мель, это бы могло «привести к серьезному экологическому ущербу». В феврале, как заявила служба, еще один похожий танкер создал похожую опасную ситуацию.
11 апреля силы обороны Эстонии задержали танкер Kiwala, который направлялся в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод республики. Судно задержали для проверки документов и юридического статуса. Газета Postimees писала, что задержание могло быть связано с расследованием против «теневого флота» России. Флага на танкере не было.
Позднее эстонские власти сообщили, что на судне было выявлено 40 нарушений, из которых 29 были серьезными и стали основанием для задержания танкера. В частности, 23 нарушения касались документации, остальные — системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических неисправностей.
26 апреля стало известно, что танкер освободили, так как он был технически в порядке и потому мог покинуть страну.