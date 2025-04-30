Расчет миномета точно ударил по врагу.
Военнослужащие армии России уничтожили тремя выстрелами из миномета 16 украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом рассказал командир штурмовой роты 74-й бригады группировки войск «Центр» с позывным «Серб».
«Расчет миномета произвел три точных выстрела, в результате которых были уничтожены две группы противника по восемь человек», — передает РИА Новости слова российского бойца. Противник понес потери в селе Песчаном, которое находится недалеко от Покровска на Донбассе.
Ранее армия России вела бои южнее Покровска — в Успеновке, Новоалександровке и Котляровке. В восточной части Днепропетровской области была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми из нескольких сел.