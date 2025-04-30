Майнинговая ферма под Воронежем сожгла электроэнергии на 10 миллионов рублей

Незаконная ферма по добыче криптовалюты под Воронежем сожгла электроэнергии на 10 миллионов рублей. Работу майнинга пресекла прокуратура Рамонского района Воронежской области после обнаружения нетипичного для региона уровня потребления энергии.
На место прибыли правоохранители, полицейские и представители местной сбытовой компании. Оказалось, что жители Воронежа создали в селе майнинговую ферму на четырех участках, выделенных для ведения личного подсобного хозяйства.
— При этом оплата электроэнергии производилась по льготному для населения тарифу. Предварительный размер причиненного ущерба превышает 10 миллионов рублей. Материалы проверки направлены в следственные органы, — говорится в материале ведомства.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере.
В конце февраля полиция задержала в Москве подозреваемого в краже устройств для майнинга криптовалюты стоимостью пять миллионов рублей.