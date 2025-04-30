Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуситы заявили, что сбили F-18 США при атаке на авианосец Harry Truman

Удар нанесли по судну в Красном море, отметил представитель хуситов.

Источник: Аргументы и факты

Американский истребитель F-18 потерпел крушение в Красном море в результате удара, который нанесли йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» по авианосцу Harry Truman, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«В результате операции, направленной против авианосца Harry Truman был сбит истребитель F-18, а также была предотвращена воздушная атака против нашей страны», — заявил он в эфире Al Masirah.

По словам Сариа, авианосец отошел в северную часть Красного моря в направлении Суэцкого канала.

Ранее в Минобороны США заявили, что истребитель F-18 упал с авианосца Harry S. Truman в Красное море вместе с тягачом, который его буксировал. В результате инцидента один моряк получил легкое ранение.

По данным CNN, корабль сделал резкий маневр, чтобы избежать атаки дронов и ракет со стороны йеменских повстанцев, что могло привести к потере самолета во время буксировки.