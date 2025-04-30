Хуситы заявили, что сбили F-18 США при атаке на авианосец Harry Truman

Американский истребитель F-18 потерпел крушение в Красном море в результате удара, который нанесли йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» по авианосцу Harry Truman, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
«В результате операции, направленной против авианосца Harry Truman был сбит истребитель F-18, а также была предотвращена воздушная атака против нашей страны», — заявил он в эфире Al Masirah.
По словам Сариа, авианосец отошел в северную часть Красного моря в направлении Суэцкого канала.
Ранее в Минобороны США заявили, что истребитель F-18 упал с авианосца Harry S. Truman в Красное море вместе с тягачом, который его буксировал. В результате инцидента один моряк получил легкое ранение.
По данным CNN, корабль сделал резкий маневр, чтобы избежать атаки дронов и ракет со стороны йеменских повстанцев, что могло привести к потере самолета во время буксировки.