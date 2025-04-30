Финляндия обвинила танкер с российской нефтью в создании опасной ситуации

«Судно с российской нефтью следовало в районе маяка Кольбодегрунд недалеко от Хельсинки, которое примерно через десять минут привело бы его на мель», — рассказали представители береговой охраны Финляндии. Они уточнили, что предупреждение по радио команды танкера помогло не допустить ЧП.