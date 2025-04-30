Россиянин оплатил долг по алиментам после свидания с девушкой-приставом

В Новокузнецке Кемеровской области мужчина погасил задолженность по алиментам, составлявшую более 100 тысяч рублей, после свидания с девушкой-приставом. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Долгое время мужчина уклонялся от выплаты алиментов на содержание двоих детей. Сотрудникам ФССП не удавалось связаться с гражданином: он не имел официального места работы, его номер телефона был недоступен, а по адресу регистрации он не проживал.
Решение проблемы пришло от бывшей супруги, которая сообщила, что мужчина использует поддельный профиль в социальных сетях и зарегистрирован на сайте знакомств. Сотрудница ФССП воспользовалась этой информацией и назначила ему встречу в кафе.
Во время свидания пристав сообщила мужчине о его задолженности и предупредила о возможном уголовном наказании. В результате мужчина полностью выплатил всю сумму долга.