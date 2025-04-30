Shot: мощнейшая песчаная буря обрушилась на Египет и окрасила небо. Видео

Ранее авиакомпания AlMasria Universal Airlines объявила о сокращении почти на 30% числа рейсов между Россией и египетскими курортами — Шарм-эль-Шейхом и Хургадой с 20 мая. Решение связано с участившимися сбоями — пассажиры авиакомпании неоднократно жаловались на длительные задержки. Например, в апреле несколько рейсов из Шарм-эль-Шейха в Казань задерживались более чем на 12 часов, однако официальных комментариев о причинах инцидентов не последовало.