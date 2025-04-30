Shot: мощнейшая песчаная буря обрушилась на Египет и окрасила небо. Видео

Песчаная буря окрасила небо Египта в оранжевый цвет.
На северо-западе Египта песчаная буря на несколько часов погрузила город Эс-Саллум в темноту, после чего небо приобрело ярко-оранжевый оттенок. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«По данным очевидцев, песчаные массы полностью закрыли солнечный свет, создав эффект “искусственной ночи”. Затем небо окрасилось в оранжевый цвет из-за большого количества песка», — говорится в сообщении канала.
Местные власти призвали жителей избегать выхода на улицу без острой необходимости. Туристов предупреждают об опасностях для здоровья и возможных осложнениях в работе транспорта. О пострадавших от бури не сообщается.
Ранее авиакомпания AlMasria Universal Airlines объявила о сокращении почти на 30% числа рейсов между Россией и египетскими курортами — Шарм-эль-Шейхом и Хургадой с 20 мая. Решение связано с участившимися сбоями — пассажиры авиакомпании неоднократно жаловались на длительные задержки. Например, в апреле несколько рейсов из Шарм-эль-Шейха в Казань задерживались более чем на 12 часов, однако официальных комментариев о причинах инцидентов не последовало.